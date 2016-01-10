96 مليون دولار.. سعيدا حظ يفوزان بيناصيب بريطانيا

قال منظمون الأحد إن شخصين فازا بأكبر يانصيب وطني على الإطلاق في بريطانيا بعد بيع عدد ضخم من التذاكر للجائزة البالغة قيمتها 66 مليون جنيه استرليني (96 مليون دولار) ولا تخضع للضرائب.



واجتذب سحب ليلة الأحد لليانصيب في أنحاء بريطانيا عددا أكبر من ما هو معتاد وتزامن السحب مع احتشاد الأميركيين للحصول على تذاكر لجائزة قياسية تبلغ قيمتها 900 مليون دولار في سحب باوربول في الولايات المتحدة.



وبلغت قيمة أكبر جائزة يانصيب في بريطانيا 22.6 مليون جنيه منذ أكثر من 20 عاماً.



ودشنت بريطانيا اليانصيب الوطني في 1994. وتدير شركة كاميلوت اللعبة التي تجرى مرتين أسبوعياً. ويمتلك صندوق معاشات المدرسين لإقليم اونتاريو الكندي كاميلوت ويجمع تبرعات خيرية قيمتها 34 مليون جنيه أسبوعياً.