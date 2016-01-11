أشهر تاجر مخدرات في طريقه إلى الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة المكسيكية الأحد أنها بدأت رسمياً إجراءات تسليم بارون المخدرات خواكين "إل تشابو" غوسمان إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد يومين من إعادة القبض عليه عقب ستة أشهر أمضاها فاراً من سجن يخضع لحراسة مشددة.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن عملاء مكتب الإنتربول في مكسيكو توجهوا إلى سجن قرب العاصمة مكسيكو يقبع فيه زعيم كارتيل سينالوا وذلك من أجل تنفيذ مذكرتي توقيف صادرتين بحقه عن السلطات الأميركية، ما يعني بدء عملية تسليمه للولايات المتحدة.

وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان السبت عزمها على بدء إجراءات ترحيل تاجر المخدرات الشهير، مشيرة إلى أنها تلقت من نظيرتها الأميركية العام الماضي مذكرتي توقيف بحق إل تشابو تطلب تسليمها إياه.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن محامي غوسمان أمامهم ثلاثة أيام لتقديم اعتراضاتهم على هذين الطلبين، مؤكدة أنها "ستوفر كل العناصر" اللازمة لإفشال أي محاولة قد يلجأ إليها الدفاع لقطع الطريق على تسليم موكله.

واعتقلت السلطات المكسيكية خواكين "إل تشابو" غوسمان الجمعة "داخل فندق" قرب لوس موتشيس الواقعة على مقربة من سواحل ولاية سيناولا (شمال غرب) المنطقة التي يتحدر منها بارون المخدرات الشهير.

وكان تاجر المخدرات نجح في 11 يوليو الماضي في الفرار من سجن التيبلانو المكسيكي الخاضع لإجراءات أمنية مشددة بعدما استعان بنفق يمتد على 1,5 كيلومتر مستخدماً دراجة نارية مثبتة على سكك حديد لينهي رحلة الفرار في منزل قيد الإنشاء في وسط الحقول.

وكان الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو أعلن إثر اعتقال "إل تشابو" للمرة الأولى في فبراير 2014 أنه يرفض تسليمه إلى الولايات المتحدة وأن بارون المخدرات سيحاكم ويسجن في المكسيك.