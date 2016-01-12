شاهد DNA.. وزير الخارجية "إيران باسيل"

في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "وزير خارجية إيران باسيل"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى امتناع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن التصويت على القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية والذي يدين تدخلات إيران بشؤون بعض الدول العربية. وذكّر قطيش أن باسيل، وهو رئيس "التيار الوطني الحر" ("العوني") المتحالف مع حزب الله، قد تصرف من نسفه وبأن خطوته أثارت انتقادات على الساحتين اللبنانية والعربية.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.