كلينتون تميز الأثرياء عن متوسطي الدخل بـ "ضريبة"

دعت هيلاري كلينتون الطامحة للحصول على ترشيح حزبها الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، الاثنين إلى فرض ضريبة إضافية قدرها 4% على الأميركيين الأثرياء، وذلك حتى لا يدفع أصحاب الملايين ضرائب تقل عن تلك التي يدفعها متوسطو الدخل.

وتشمل هذه الضريبة الإضافية المقترحة على من يكسبون أكثر من 5 ملايين دولار سنويا، ويشكلون نحو 0,02% من دافعي الضرائب، وستدر على خزينة الدولة أكثر من 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وقال أحد مساعدي كلينتون إن "هذه الضريبة الإضافية هي طريقة مباشرة لضمان زيادة فعالة على دافعي الضرائب الذين يتجنبون دفع حصة عادلة من الضرائب، وأن يدفع الأميركيون الأثرياء نسبة أعلى من تلك التي تدفعها الطبقة المتوسطة".

وأشارت حملة كلينتون إلى أن ضريبة الدخل الفعلية التي دفعها أكبر أثرياء أميركي لم تتجاوز نسبتها 23% في العام 2013. ويبلغ عدد هؤلاء 400 شخص ويبلغ دخلهم 250 مليون سنويا.

ويتوقع أن تكشف كلينتون عن مزيد من بنود ميزانيتها في وقت لاحق من هذا الأسبوع إضافة إلى تسهيلات ضريبية للعائلات ذات الدخل المتوسط.