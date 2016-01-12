لصوص يتصلون بالشرطة بسبب "شدة غضب الضحية"

اتصل لصوص بالشرطة السويدية لمساعدتهم على مواجهة غضب ضحيتهم، وهو صاحب مطعم للبيتزا في شرق السويد، بحسب ما كشف عناصر قوى الأمن الذين أوقفوا السارقين.

وجاء في بيان صادر عن شرطة أوبسالا (شرق البلاد) أنه "... انطلقت صفارة الإنذار ... فقصد المالك المطعم حيث وجد أربعة أشخاص".

فوقع اشتباك عنيف بسبب رفض اللصوص إعادة المسروقات، ودخل أحدهم إلى المرحاض وقام بالاتصال بالشرطة التي سرعان ما حضر عناصرها لفض الخلاف.

وكشف كريستر نوردستروم الناطق باسم الشرطة أن "الشرطة أنقذت شابين في الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من غيظ صاحب المطعم"، في حين لاذ آخران بالفرار ولم يتم بعد تحديد هويتيهما.

وصرح صاحب المطعم للصحافة المحلية أنها المرة الثالثة التي يتعرض فيها للسرقة في خلال سنتين. وقد أيقظه صوت صفارة الإنذار فهرع إلى المطعم الذي يبعد حوالى 100 متر عن منزله.