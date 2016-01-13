شاهد DNA.. مضايا وأخلاق المقاومة

في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "مضايا وأخلاق المقاومة"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى موضوع دخول مساعدات إنسانية لبلدة مضايا السورية المحاصرة وكيف تناول إعلام "محور الممانعة" بطريقة مغلوطة.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.