من هو "فيلسوف الدم" المرعب الذي يكره روسيا؟

هاجم تقرير نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي، واصفاً الأخير بأنه "فيلسوف الدم" الذي يثيره "الدم القاني".

وذكر التقرير أن المفكر الشهير بمساندته لما يعرف بـ"الربيع العربي" سبق له أن هاجم ما سمّاه "نموذج الحياة الإسلامي في أوروبا" وأن ليفي يكن "عداء خاصاً لروسيا" وأنه لم يخف كرهه لها في أحداث سياسية عديدة.

ويؤكد التقرير أن لـ"فيلسوف الدم" دورا أساسيا بإقناع السياسيين بالغارات التي تم شنها على ليبيا.

التقرير الذي وصف بـ"حاد اللهجة" في الكلام عن "عرّاب الربيع العربي" كما سمّاه، يقول إن ليفي "لا يؤمن بأي شيء إنساني ويستغل بمهارة كل المشاعر الإنسانية" وأنه يؤجج "الرعب والخوف" ربما لأنه "يهيم بالموت ويثيره صوت انفجار القنابل".

ويصل التقرير الذي نشر اليوم، في حديثه عن برنار هنري ليفي، إلى القول: "فإذا ظهر في مكان ما، فذلك يعني أن مسلخاً بشرياً سيبدأ عمله في الجوار وأن الدماء ستتدفق". وأنه "نذير" بالفتن الكبرى، على وصف التقرير.