زينة تستعد لرفع دعوى خلع.. وعز يجهز لجولة قضائية

بعد ساعات قليلة من صدور حكم القضاء المصري بإنصاف زينة وتأييد حكم اثبات نسب طفليها للفنان المصري أحمد عز، تباينت ردود الأفعال عند الطرفين. زينة ومحاموها عبروا عن فرحتهم الشديدة بالحكم واعبتروه انتصارا حاسما أسدل الستار على القضية، بينما أكد محامي عز أن القضية لم تحسم بعد وأن الفنان لن يستسلم لإثبات براءته، ويستعد لجولة قضائية أخرى .

ونشرت زينة فور صدور الحكم صورتين لها على إنستغرام وتويتر، وكانت تبكي في الصورة الأولى وكتبت: " باركوا لي كسبنا الحمد لله القضية، الكل يقول مبروك". وكانت الصورة الثانية لها برفقة صحافي قالت إنه اكثر من وقف بجانبها وتعب معها في القضية، وهو الصحافي هاني عزب المحرر بصحيفة "اليوم السابع".

عاصم قنديل محامي زينة قال: "الحمد لله اسدلت محكمة الاسره الستار علي قضية النسب"، مقدما التهنئة لزينة والتحية لروح المحامي محمد الدكر زميلهم في هيئة الدفاع والذي وافته المنية قبل اسابيع مختتما كلامه بقوله: " الله هو الحق".



على الجانب الآخر قال رمضان أبو زيد محامي عز لـ" العربية.نت" إن القضية لم تحسم بعد وهناك جولة جديدة، مؤكدا أن عز برئ ولم يلمس زينة أو بتزوجها أو يعاشرها معاشرة الأزواج حتى يتم اثبات نسب الطفلين له.

وأضاف أن هيئة الدفاع عن عز تنتظر صدور الحيثيات في القضية وبعدها سيقوم الفريق القانوني بالجلوس معه للتنسيق حول الجولة القادمة، مؤكدا أنهم سيتقدمون بالتماس لاعادة النظر خلال 15 يوما لاعادة النظر في الدعوى.

مصدر قضائي اكد لـ العربية.نت " أن عز عليه في هذه الحالة التقدم بأدلة ومستندات جديدة تدعم موقفه في القضية، وفي هذه الحالة قد يضطر لو كان بريئا إجراء تحليل الـحامض النووي خاصة أن السبب الرئيسي لتأييد الحكم هو عدم خضوعه للتحليل مما دعم لدى المحكمة القرائن بوجود علاقة زوجية وخشية عز افتضاح أمره.

لكن هناك أمرا اخر لم يتلفت إليه أحد في القضية وقد ينذر بمشكلة جديدة وهو أن الحكم بإثبات النسب اكد وجود علاقة زوجية بين عز وزينة وفي هذه الحالة لابد أن تقوم زينة بالطلاق أو الخلع لكي تتزوج من جديد والا تظل على ذمة عز كزوجة له.

زينة أكدت أنها ستقيم دعوي خلع من عز فور انصاف القضاء لها.

لكن محامي عز تساءل قائلا لـ العربية.نت ": "ماذا ستقدم زينة للمحكمة من اوراق في حالة رفعها دعوي خلع خاصة انها لاتملك أي أوراق لاثبات وجود علاقية زوجية"، فيما رد محامي زينة بالقول إن الحكم الاخير هو بمثابة عقد زواج وهو ما ستتقدم به زينة لهيئة المحكمة.



