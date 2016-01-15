رصد "الانفجار الأعنف" لنجم بتاريخ الكون

رصد علماء فلك انفجار نجم هو الأعنف في تاريخ الكون، وفق ما ذكرت مجلة "ساينس" الأربعاء.

والظاهرة التي تدعى سوبرنوفا هي الأكثر إشعاعاً، لكن الحادث المرصود مؤخراً هو نوع نادر من الانفجارات.

وبحسب موقع "ويكيبيديا"، فإن "سوبرنوفا" نوع من أنواع النجوم المتفجرة، ويشير إلى عدة انفجارات نجمية هائلة يقذف فيها النجم غلافه في الفضاء عند نهاية عمره، تؤدي إلى تكوّن سحابة كروية حول النجم براقة للغاية من البلازما.

والاكتشاف الجديد الذي رصد في يونيو 2015 عبر تلسكوب موجود في موقعين بتشيلي وهاواي، أضخم آلاف المرات من أي سوبرنوفا طبيعي.