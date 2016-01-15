شاهد DNA.. ميشال سماحة القاتل والألعاب النارية

في حلقة اليوم الجمعة من برنامج DNA يتحدث الإعلامي اللبناني نديم قطيش بشكل ساخر عن الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الذي بات حرا طليقا بعدما صدر قرار من محكمة التمييز العسكرية اللبنانية بإخلاء سبيله بكفالة مالية بلغت 100 ألف دولار أميركي، وتجهيزاته لزفاف ابنته الصغرى الشهر المقبل.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.