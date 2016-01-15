فيديو مؤثر.. مشاعر طفل استعاد كلبه المفقود

للحيوانات الأليفة مكانة متميزة في نفوس كثير من الناس، خاصة الأطفال، وهذا ما يثبته مقطع فيديو مؤثر لطفل استعاد كلبه المفقود بعد حوالي شهر كامل.

ظهر الطفل في المقطع الذي صورته والدته باولا وليامز بكاميرا هاتفها المحمول ونشرته على "فيسبوك"، متأثراً للغاية تغمره دموع الفرح متطلعا في وجه كلبه العائد بعد غياب طويل من وجهة نظره.

الفيديو الذي حقق 3.4 مليون مشاهدة، أظهر بالتفصيل مشاعر الطفل عندما التقى جروه كاسي، حيث ظل محملقاً فيه للحظات ليتأكد أن عودته إليه حقيقة وليست حلماً، من ثم احتضنه قائلا له "افتقدتك كثيرا".

وبادله كاسي نفس المشاعر وظل يلعق وجهه كتعبير عن أنه أيضاً افتقده، وأنه سعيد بلقائه.

تم العثور على الكلب كاسي بصحة جيدة في منزل أحد أصدقاء وليامز بعد شهر من غيابه عن منزلهم بتكساس.

وفور انتشاره على الإنترنت، حظي الفيديو على تعليقات عدد كبير من مشاهديه الذين تأثروا به بشكل لافت، معبرين عن سعادتهم الغامرة برجوع كاسي لصديقه، حيث جاء في أحد التعليقات: أنا سعيدة جداً لعثورك على كلبكم، وأنه يتمتع بصحة جيدة.. علاقة طفلك بكلبه مؤثرة للغاية"، بينما جاء في تعليق آخر: لقد صرخت فرحاً وأنا أرى مشهد لقاء طفلك بكلبه كاسي.. لابد أن طفلك كان يعاني بدون جروه".