كيت ميدلتون رئيسة تحرير ليوم واحد

أعلن قصر كنسينغتون الجمعة أن كيت دوقة كامبريدج ستتولى رئاسة تحرير النسخة البريطانية من موقع "هافينغتون بوست" ليوم واحد في منتصف فبراير في إطار إلقاء الضوء على مسألة صحة الشباب العقلية والنفسية.

وقال ناطق باسم القصر إن "دوقة كامبريدج جعلت من صحة الأطفال العقلية عنصرا رئيسيا في نشاطها خلال السنوات الأخيرة. وهي سعيدة على مساعدة هافينغتون بوست لها في التشديد على أهمية هذا الموضوع".

وللمناسبة ستطلب زوجة الأمير وليام الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني "مساهمات من عدد محدد من الخبراء في مجال الصحة العقلية، فضلا عن شباب وأهل وأساتذة" على ما أوضح الناطق، مشددا على أن القصر سعيد باستقبال فريق الموقع.

في المقابل، قال رئيس تحرير الموقع ستيفن هال "نحن سعداء جدا لانضمام دوقة كامبريدج إلى فريق (هافبوست يو كاي) ليوم واحد كرئيسة تحرير".

وأسس موقع "هافينغتون بوست" في العام 2005 ولديه نسخ في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، فضلا عن إيطاليا واليابان وكندا وألمانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية ودول المغرب العربي واليونان.