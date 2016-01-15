لاجئون يشاركون في عرض أزياء في إيطاليا

شارك طالبو لجوء من مالي وغامبيا في عرض أزياء في فلورنسا في إيطاليا بمناسبة إطلاق مبادرة لتدريب المهاجرين في مجال الموضة.

وتراوحت أعمار العارضين من طالبي اللجوء بين 19 و27 عاما، ولم تنشر أسماؤهم لأسباب قانونية وقد اختيروا من بين طالبي لجوء آخرين في مراكز إيواء من قبل مبادرة "إثيكال فاشن إنيشياتيف"، التي تدعم المصممين الأفارقة الصاعدين.

وقال سيمونه سيبرياني مؤسس المبادرة ومديرها "بما أننا في إيطاليا وثمة أزمة لاجئين كبيرة أردنا أن نظهر أن المهاجرين يمكنهم أن يكون موردا أيضا".

وقد عرض طالبو اللجوء هؤلاء تصاميم أربعة مصممين أفارقة شباب.

وأضاف "نستحدث مركز تدريب للاجئين ومهاجرين في إيطاليا لكي يتمكنوا من العمل في مجال الموضة، وأن يعودوا إلى بلادهم وفتح مؤسسة خاصة بهم فيها".

ويتم هذا المشروع بالتعاون مع جمعية "لاي-مومو" الإيطالية التي تعنى بشؤون الهجرة وتدير منذ العام 2014 خمسة مراكز إيواء عدة في منطقة بولونيا ومحيطها في شمال إيطاليا.

وقد شارك خمسة طالبي لجوء في عرض الأزياء إلى جانب عارضين محترفين.

وقد وصل إلى الشواطئ الإيطالية أكثر من 323 ألف مهاجر في السنتين الأخيرتين. وقد واصل ثلثاهم طريقه باتجاه دول أوروبية أخرى إلا أن الكثير منهم بقي في مراكز إيواء في إيطاليا.