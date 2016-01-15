وفاة زوج سيلين ديون السوري الأصل

نعت المغنية الكندية والنجمة العالمية سيلين ديون زوجها ومدير أعمالها السوري الاصل رينيه انجيليل في رسالة على موقعها الرسمي صرّحت فيها "بمزيد من الحزن نعلن لكم أن رينيه انجيليل، 73 سنة، توفي هذا الصباح في داره في لاس فيغاس بعد صراع طويل وجريء ضد السرطان، ترغب الأسرة أن تحترم حرمتها في هذه اللحظات".

وكانت سيلين ديون تعرفت على رينيه انجيليل، وهو رجل أعمال كندي من أصل سوري، في عام 1980 وكانت حينها في الـ 12 من عمرها بينما هو في عمر الـ 38.

بدأت علاقة عاطفية بينهما في عام 1987 وتزوجا في نهاية 1994. رزق الزوجان بـ 3 أطفال هم رينيه تشارلز في 2001 وتوأم (نيلسون وإيدي) في 2010.

وكان رينيه انجيليل ابن جوزيف تاجر اقمشة واثاث مسيحي من دمشق و اليس سارا وهي ايضاً من أسرة سورية هاجرت إلى كندا في بدايات القرن العشرين‪. ‬

ويعتبر الراحل "صانع" شهرة سيلين ديون العالمية ومدير اعمالها والقاضي الناهي في كل ما يتعلق بالزوجة المعجزة الموهوبة.

وكان مريض من عدة سنوات ولم يخفي مرضه عن وسائل الإعلام.

وكان لرينيه انجيليل تجربة فنية في مجموعة موسيقية في اوائل السبعينات اختار بعدها أن يتجه إلى إدارة أعمال الفنانين والموسيقيين.

وهكذا حصل على "كاسيت" أو شريط عام 1979 غير حياته فقد رأى امكانيات سيلين ديون الشابة المراهقة المجهولة التي أرسلت له اغنية كتبتها امّها، فقرر رينيه الاهتمام بها وادارة حياتها المهنية وغير هذا القرار مجرى حياته فاصبح بعد سنوات مدير أعمال واحدة من أشهر نجوم الغناء في العالم تباع عشرات ملايين النسخ من اعمالها واسطواناتها.

