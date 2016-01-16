الخطوط الجوية التركية تلغي 95 رحلة بسبب عواصف

ذكرت شركة الخطوط الجوية التركية في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها ألغت 95 رحلة جوية، اليوم السبت، بسبب الرياح القوية في المطار الذي تستخدمه بمدينة اسطنبول.

وأضافت أن رحلات جوية داخلية ودولية من وإلى مطار أتاتورك في اسطنبول تأثرت بالقرار.

والخطوط الجوية التركية هي رابع أكبر شركة طيران في أوروبا. وقالت: "بسبب رياح لودوس القوية التي تصل إلى حد العاصفة ألغيت رحلات جوية يومي 16 و17 يناير".

ولودوس رياح جنوبية غربية دافئة في بحر مرمرة تهب في أوقات متفرقة من العام، ويمكن أن تؤدي إلى أمواج مرتفعة.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء أن الخدمة الرئيسية للعبارات في مرمرة ألغت 6 رحلات بسبب رياح لودوس.