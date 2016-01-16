جنازة زوج سيلين ديون في كنيسة زواجهما

تقام يوم الجمعة المقبل مراسم جنازة زوج المغنية الكندية سيلين ديون ووكيل أعمالها رينيه انجليل، الذي توفي أمس الخميس، وذلك في كاتدرائية سيدة مونتريال التي شهدت زواجهما، على ما أعلن متحدث باسم العائلة.

وأشار البيان إلى رغبة رينيه انجليل وعائلته في إجراء مراسم جنازة "على دفعتين في كاتدرائية سيدة مونتريال، في المكان نفسه الذي جمع فيه قدره بقدر تلك التي ستبقى حبه الكبير في حياته".

وكان الثنائي تزوجا في ديسمبر 1994 في هذه الكنيسة الكبيرة، التي تعتبر نموذجا مصغرا عن كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل، "سيتمكن العموم من الصلاة وتوجيه تحية أخيرة" لرينيه انجليل المولود في مونتريال والذي سيسجى جثمانه في مصلى خاص بالموتى داخل هذه الكاتدرائية.

وتقام مراسم الدفن يوم الجمعة 22 يناير، ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من الشخصيات الفنية والسياسية.

وتبدأ مراسم تكريمية في 3 فبراير في قاعة "كولوسيوم" في فندق "سيزرز بالاس" في لاس فيغاس بولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة، الذي ألغت فيه سيلين ديون حفلين كانا مقررين اليوم السبت وغدا الأحد.