رئيس دولة يتبرع براتبه لمنظمة خيرية

قرر الرئيس الأرجنتيني الجديد ماوريسيو ماكري الذي ينتمي إلى عائلة ميسورة التبرع بأجره الشهري إلى منظمة في بوينوس آيريس تقدم وجبات طعام إلى أفقر الفقراء.

وسيحصل مقصف "لوس بيليتونيس" التابع لمؤسسة مارغاريتا باريينتوس والذي يقدم الطعام لـ1800 شخص في حي فيا سولداتي الفقير، شهرياً على قيمة معاش الرئيس الذي يوازي تقريباً 4550 دولاراً.

وعندما كان رئيساً لبلدية بوينوس آيريس (2007-2015) كان ماوريسيو ماكري يتبرع بأجره إلى المنظمة غير الحكومية نفسها.

وأسست مارغاريتا باريينتوس وهي أم لعشرة أطفال، العام 1996 هذا المقصف الذي يقدم وجبات طعام مجانية. وبعد المقصف افتتحت حضانة أطفال ومستوصفاً طبياً ومأوى للمسنين ومكتبة.

وتولى ماوريسيو ماكري، وهو من اليمين الوسط، مهامه في العاشر من ديسمبر خلفاً لكريستينا كيرشنر التي حكمت البلاد بين عامي 2007 و2015.