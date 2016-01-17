سيلين ديون تفقد شقيقها بعد يومين على وفاة زوجها

فقدت المغنية الكندية سيلين ديون في غضون يومين زوجها رينيه انجليل وشقيقها دانييل بعد إصابتهما بمرض السرطان على ما أعلن ناطق باسم العائلة.

فبعد وفاة رينيه انجليل السبت عن 73 عاما في منزله في لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية (غرب)، أعلنت سيلين ديون عن وفاة أحد أشقائها السبت.

وتوفي دانييل ديون (59 عاما) "بعد معركة طويلة مع مرض السرطان" على ما أوضحت ناطقة باسم المغنية.

وكان دانييل وهو الثامن من بين 14 شقيقاً وشقيقة يعالج في مركز العناية البديلة اديمارديون على اسم والد المغنية، في تيربورن إحدى ضواحي مونتريال.

وطلبت عائلة ديون التبرع لهذا المركز الذي دشنه رينيه انجليل والمغنية ووالدتها في العام 2010 عبر مؤسسة سيلين ديون.

وتوفي شقيقها كما زوجها، جراء إصابتهما بسرطان الحلق.

وتقام جنازة انجليل في 22 يناير في كاتدرائية السيدة في مونتريال التي تزوج فيها من المغنية الشهيرة في ديسمبر 1994.

وقرر رئيس وزراء كيبيك فيليب كويار بالاتفاق مع العائلة، إقامة "مراسم دفن وطنية" تكريما "لرجل طبع المشهد الثقافي" في كيبيك.

وغداة جنازة رينيه انجليل تقام مراسم على روح شقيق سيلين ديون فيما "تقام جنازته بعد أيام قليلة" على ما أوضحت العائلة.