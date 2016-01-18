الملكة رانيا تلتقي عددا من الرياديات وتعرب عن فخرها بهن

التقت الملكة رانيا العبدالله اليوم في مجمع الملك حسين للأعمال بمبنى ريادي عدداً من الرياديات صاحبات مشاريع نوعية في مجالات التكنولوجيا والتسويق وإدارة الأنشطة والبرمجيات وحلول الطاقة البديلة والتوعية الصحية وخدمات النشر الإلكتروني.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة مجمع الملك حسين للأعمال مؤيد السمان الحديث حول أعمال المشاريع الريادية وكيف كانت البدايات والمراحل التي أنجزها كل مشروع والآفاق المستقبلية للعمل.

وعبرت الملكة رانيا عن فخرها بما سمعت من قصص وإنجازات غير اعتيادية ومشاريع ريادية متنوعة، معتبرةً أن هذه الجهود تشكل نماذج للفتيات وتقدم خبرات يمكن الاستفادة منها واختصار الجهد والوقت لتطوير مشاريع جديدة بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الثقافة المجتمعية التي تشجع الأعمال الريادية.

واستعرضت الرياديات خلال اللقاء الذي أدارته مديرة التسويق والاتصال هدى حجازي، الأعمال التي تنوعت بين منصات إلكترونية لتقديم خدمات وأدوات متعلقة بإدارة الأنشطة والفعاليات أو حضورها وأخرى للتسويق المباشر وإنتاج الأفكار المبتكرة، ومنصة لتعليم الطبخ من خلال فيديوهات قصيرة وإنتاج الحلويات العربية القديمة وربط قصصها بالتراث وتسويقها.

كما تنوعت الأعمال التي عرضت لتشمل تعليم الأطفال مبادئ وأساسيات البرمجة وإنتاج الكتب الصوتية الرقمية العربية المتخصصة وتوفيرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتجارة المواد المحاصيل الزراعية، وإيجاد حلول لنظافة ألواح الطاقة الشمسية.

ومن المشاريع الريادية التي عرضت منتدى لدعم المرضى الذين يعانون من أمراض معينة لتبادل الخبرات وآليات التكيف، ومنصة إلكترونية للآباء والأمهات للعثور على مصادر موثوقة للمساعدة في تربية الأطفال، وأخرى لتوفير الكتاب العربي إلكترونيا.

وقدمت الرياديات الشكر لمجمع الملك الحسين للأعمال وما قدمه من خلال توفير المكان والدعم اللوجستي المجاني للشركات الريادية، حيث ساعد ذلك على قطع أشواط كبيرة في مسيرة العمل وفتح آفاق للمنافسة محلياً وخارجياً.

واستطاعت مبادرة ريادي التي ينفذها مجمع الملك حسين للأعمال استقطاب نحو 85 شركة ريادية صغيرة ومتوسطة وفرت ألف فرصة عمل دائمة.

وتتطلع الرياديات إلى تطوير أعمالهن وتخطي التحديات التي تواجه البعض نتيجة البيروقراطية والروتين الذي يعطل الاستمرار والوصول إلى مراحل متقدمة من العمل ويحد من انتشاره على مستويات كبيرة في الأردن وخارجه.