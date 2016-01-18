جن وجنيات الشعراء يكسرون حاجز المليون مشاهدة

يستمر برنامج "على خطى العرب" في خوض رمال الربع الخالي، مستكشفا الأماكن الجيولوجية والمواقع الأثرية التي لطالما كان لها سحر في تاريخ العرب قديماً مازال إلى الآن يجذب المشاهدين له في موسميه الأول والثاني.

فقد وصلت نسبة مشاهدة الحلقة "جن الشعراء وجنياتهم" من الموسم الأول إلى المليون مشاهدة بعد مرور عام تقريبا من بثها.

هذه الحلقة كانت تتبع خطى جنّ وجنّيات شعراء العرب، إذ إن جنّ الشعراء وجنيّاتهم مختلفون عن جنِّ السواد الأعظم من الناس، فهؤلاء هيّأ لهم أصحابهم الشعراء مساحاتٍ لا حدود لها من الخيال الذي لا يملكون أكثر منه.

وثائقي "على خطى العرب" مستمر في الموسم الثاني ليكشف الستار عن خبايا الربع الخالي.