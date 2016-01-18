شاهد DNA.. حزب الله..مجموعة ميشال سماحة

يتناول الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، في حلقة اليوم الاثنين من برنامج DNA، مدى خطورة قرار المحكمة العسكرية إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة على لبنان. ويستعرض قطيش بسخرية أقولاً لأحد نواب حزب الله، محمد رعد، حيث صرح أنه "أخلي سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بعدما أكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه ولم يعد هناك من مسوغ قانوني لاستمرار توقيفه".

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.