طوق لفهم مشاعر الكلاب والقطط وترجمة إشاراتها الجسدية

عرض طوق عالي التقنية يقيس مزاج الكلاب والقطط في معرض للأجهزة التي يرتادها المستخدمون في العاصمة اليابانية طوكيو.

فالإشارات الجسدية تتباين بشدة، فبينما يعتبر هز الذيل مؤشرا للسعادة لدى الكلاب فإن هزة ذيل القطط ليست إشارة واضحة تماما، وتتباين تفسيراتها من حالة إلى أخرى.

ويقول المنتجون اليابانيون لهذا الطوق عالي التقنية، إنه يحلل بشكل علمي الأحوال العاطفية للحيوانات الأليفة.

والطوق مزود بجهازين للاستشعار يرصدان الحركة الجسدية للحيوانات الأليفة وسرعتها ووتيرتها، وينقل كل هذه القياسات إلى تطبيق هاتفي.

ثم يترجم الجهاز الإشارات إلى 4 نتائج محتملة: أنه فرح وسعيد أو مرتاح أو يريد اللعب أو مُغتاظ.

ويقول مبتكر الطوق ماسايوشي اساهي "هذا الجهاز يكشف عن مشاعر الحيوانات بترجمة الاهتزازات الناجمة عن حركة الذيل والأصوات التي تطلقها، وارتعاشة أجسادها ويحولها إلى قياسات عما تحس به".

كما سلطت الأضواء أيضا في معرض التكنولوجيات التي يرتادها المستخدم على ملابس رياضية تقيس أوضاع الجسم بها مجسمات تراقب هذه الأوضاع وترسل البيانات إلى تطبيق فيعرف المستخدم ما إذا كان يجلس بشكل صحيح أم لا.

ومن المنتظر أن تطرح قطعة الملابس الرياضية هذه في الأسواق بسعر يصل إلى نحو 85 دولارا.