حريق في فندق ريتز الفاخر بوسط باريس

اندلع حريق في الطابق العلوي من فندق ريتز الفاخر بوسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، وشارك نحو 60 من رجال الاطفاء في السيطرة على النيران التي هددت عمليات تجديد مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات قبل أسابيع معدودة من موعد إعادة فتح الفندق.

وقال المتحدث باسم هيئة إطفاء الحرائق، إيفون بوت، للتلفزيون الفرنسي إنه تم إجلاء نحو 150 عاملا من الموقع الكائن في ميدان بلاس فيندوم الراقي بوسط باريس بمشاركة نحو 15 عربة إطفاء.

وأكد المسؤول أن سبب الحريق الذي اندلع في الطابق السابع من المبنى وامتد إلى السطح لا يزال غير معروف، مشيرا إلى أنه بحلول منتصف النهار تمت السيطرة على الحريق.

وقال: "لا يوجد الآن أي خطر لامتداد (الحريق) لكن العملية ستستغرق وقتا طويلا"، مضيفا أن رجال الإطفاء وجدوا صعوبة كبيرة في الوصول إلى المنطقة المتضررة من النيران.

ولم يعلق فندق ريتز على الحادث على موقعه الإلكتروني. وأشار الموقع الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنه يقبل الحجوزات اعتبارا من مارس القادم.



ومن المقرر إعادة فتح فندق ريتز هذا العام بعد تجديده في عملية استغرقت أكثر من 3 سنوات.



وريتز باريس هو قصر سابق لمصممة الأزياء الشهيرة كوكو شانيل والكاتب مارسيل بروست. كما اعتاد أن يتردد عليه الكاتب الأميركي ارنست هيمنجواي. واستمر آخر تجديد للقصر 10 سنوات بدأت في 1979 حين اشتراه الملياردير محمد الفايد.



وبدأت أحدث عملية لتجديد ريتز، الذي افتتح عام 1898 وكان أول فندق في باريس تتوفر فيه الكهرباء في كل طوابقه، وبه دورات مياه داخل الحجرات، في أغسطس 2012.

وقضت الأميرة البريطانية الراحلة ديانا آخر لياليها في فندق ريتز قبل أن تلقى حتفها في حادث سيارة عام 1997.