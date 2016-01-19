فيسبوك يطلق حملة ضد معاداة الأجانب

بدأ موقع فيسبوك حملة في أنحاء أوروبا لمراقبة وحذف التدوينات العنصرية في وسائل التواصل الاجتماعي بعد تزايد التعليقات التي تحض على كراهية الأجانب، خاصة المهاجرين واللاجئين.

وقد أطلقت مجموعة فيسبوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، الحملة من العاصمة الألمانية برلين بعنوان "مبادرة من أجل الشجاعة المدنية على الإنترنت" لمراقبة وحذف التدوينات العنصرية على منصتها في ألمانيا، متعهدة بتقديم أكثر من مليون ومئة ألف دولار لدعم المنظمات غير الحكومية في مساعيها للتصدي للتدوينات العنصرية التي تحث على كراهية الأجانب.

كراهية أشار الرئيس التنفيذي للعمليات في فيسبوك إلى أن خطابها ليس له مكان في المجتمع، بما في ذلك على شبكة الإنترنت.

وكان ممثلو ادعاء في هامبرغ أطلقوا في نوفمبر الماضي تحقيقاً بشأن مجموعة فيسبوك للاشتباه بأنها لا تتخذ خطوات كافية لمنع نشر خطاب الكراهية.

كما عبر ساسة وشخصيات ألمانية أخرى بارزة عن القلق من تصاعد التعليقات المعادية للأجانب على فيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تسعى ألمانيا جاهدة لاستيعاب أمواج من المهاجرين الجدد تجاوز عددهم المليون ومئة ألف خلال العام الماضي فقط.