المكسيك.. تحقيق بشأن تورط ممثلة مع ال تشابو

قال مسؤول كبير في مقابلة أمس الثلاثاء إن المكسيك فتحت تحقيقا بشأن غسل أموال يتعلق بالممثلة التي ساعدت نجم هوليوود شون بن على إجراء مقابلة مع زعيم تهريب المخدرات خواكين (ال تشابو) جوسمان.

وقال المدعي العام اريلي جوميز في مقابلة نشرتها صحيفة (ال يونيفرسال) اليومية إن "هناك مؤشرات" على أن الممثلة كيت ديل كاستيلو ربما استخدمت أموالا تلقتها من جوسمان للإسهام في تمويل أعمالها التجارية في مشروب التيكيلا.

وألقي القبض على جوسمان زعيم عصابة سينالوا في الثامن من يناير/كانون الثاني بمدينة لوس موتشيس في ولاية سينالوا بشمال غرب المكسيك بعد ستة أشهر من هروبه الدرامي من السجن عبر نفق امتد بطول ميل واحد متصل مباشرة بزنزانته.ونشرت مجلة رولينج ستون مقالا في اليوم التالي لبن مؤسسا على لقاء سري مع جوسمان حضرته ديل كاستيلو عندما كان زعيم العصابة مطاردا من السلطات.



وفي الأسبوع الماضي قال متحدث حكومي إن المكسيك لا تحقق بشكل مباشر مع ديل كاستيلو أو زميلها الممثل بن لاجتماعهما مع جوسمان لكنها ستبحث ملابسات اجتماعهم.