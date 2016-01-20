شاهد DNA.. لماذا تبنى جعجع ترشيح عون؟

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الثلاثاء من برنامج DNA تبني سمير جعجع لترشيح ميشال عون لرئاسة لبنان، وعرض قطيش لقطات بثها الإعلام الموالي لـ"عون" تعليقا على الحدث المهم، ومنها "آن الأوان لكل الراحلين أن يطمئنوا على مستقبل لبنان، ويمكن للأحياء أن يأمنوا ويحلموا".

وسخر قطيش من طريقة "المصالحات" التي يعقدها عون مع مختلف التيارات السياسية في لبنان.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.