شرطة بريطانيا تستجوب صبيا كتب كلمة "إرهابي" بالخطأ

قالت هيئة (بي.بي.سي) البريطانية اليوم الأربعاء إن الشرطة في شمال إنجلترا استجوبت صبيا مسلما عمره 10 سنوات بعد أن كتب خطأ في درس للإنجليزية إنه عاش في "منزل إرهابي".



وكان الصبي يريد كتابة أنه عاش في منزل "مدرج" لكن المعلمين لم يدركوا أنه اخطأ في كتابة حروف الكلمة وأبلغوا الشرطة عن الصبي تماشيا مع قواعد مكافحة الإرهاب الجديدة والتي يقول منتقدون إنها تركز على المجتمعات المسلمة.

واستجوبت الشرطة الصبي وفحصت جهاز كمبيوتر بمنزل الأسرة. وقالت (بي.بي.سي) إن الأسرة طالبت كلا من الشرطة والمدرسة بالاعتذار.



ونقلت (بي.بي.سي) عن قريب للصبي قوله "كان عليهم ألا يضعوا طفلا بهذا الموقف".

ولم تنشر (بي.بي.سي) أي أسماء في تقريرها لحماية هوية الصبي.



وقال القريب عن الصبي "إنه مرعوب الآن من الكتابة واستخدام خياله".