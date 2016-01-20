دبي.. محاكمة موظف صور جواز سفر ميسي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح موظفاً في المطار الدولي للمدينة، قام بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه جواز سفر لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الثلاثاء أن الموظف صور جواز سفر ميسي بحكم وظيفته ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تخترق الخصوصية الشخصية.

وقامت النيابة العامة بالتحرك بعد إلقاء شرطة دبي القبض على الموظف الذي صور الجواز، وهدد بطريقة ساخرة بإحراقه.

وكان ميسي زار الإمارات وشارك في "مؤتمر دبي الرياضي الدولي"، كما تم تعيينه سفيراً لـ "إكسبو دبي 2020"، وهو أول سفير دولي يعين للحدث المرتقب عام 2020 .