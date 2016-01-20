ميسي يبحث عن "طفل الكيس الأزرق"

انتشرت صورة لطفل عراقي من محافظة دهوك وهو يرتدي كيسا بلاستيكيا كتب عليه اسم لاعب كرة القدم نجم فريق برشلونة ميسي ورقمه. وقد تفاعل مع الصورة جمهور شبكات التواصل الاجتماعي والملايين من عشاق ميسي في شتى أنحاء العالم.

تفاعل وصل صداه إلى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرر وفريقُه مشاركة الكثيرين في إيجاد الطفل العراقي المغمور لإرسال قميص شخصي له يحمل توقيع ميسي.

وقد نشرت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الكتالونية، صورة الطفل الذي عجز عن شراء قميص ليونيل ميسي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، واكتفى بارتداء كيس من البلاستيك الأزرق كتب عليه اسم ليونيل ميسي ورقمه "10". فيما دشنت حملة ضخمة بمواقع التواصل في أوروبا للبحث ومساعدة هذا الطفل العراقي.