نزاع على الصلاة يدفع عمالا مسلمين إلى ترك وظائفهم

أعلنت شركة آرينز لتصنيع الأدوات والمعدات أن عمالا مسلمين تركوا عملهم في مصنع الشركة بشمال شرق ولاية ويسكونسن الأميركية بعد أن بدأت الشركة تطبق سياسة فترة استراحة لا تتيح لهم الصلاة في مواقيتها، بحسب تقرير إخباري يوم الأربعاء.



وترك نحو 53 صوماليا وظائفهم بعد أن بدأت الشركة، ومقرها مدينة بريليون في ولاية ويسكونسن، تلزمهم بالصلاة فقط خلال فترتي الاستراحة التي تبلغ مدة كل منها 10 دقائق في اليوم.

وقال رئيس الشركة دان آرينز في بيان: "نحترم عقيدتهم، ونحترم العمل الذي يقومون به في آرينز، ونحترم أيضا قرارهم بغض النظر عن اختيارهم العودة للعمل أم لا".

وذكرت الشركة أن 10 موظفين أبلغوها أمس الثلاثاء أنهم يعتزمون العودة للعمل.



وقال آرينز إن شركته خصصت غرفا للصلاة، وعرضت البحث عن وظائف أخرى للموظفين تناسب التزاماتهم في الصلاة بشكل أفضل.