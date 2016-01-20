"أبواب حمراء" للاجئين في بلدة بريطانية

في طريق اللجوء المر، يواجه بعض اللاجئين أنواعا مختلفة من العنصرية والتمييز، من الاعتداءات اللفظية إلى الجسدية.

وفي تقرير نشرته صحيفة الـ"تايمز" البريطانية الأربعاء أشارت إلى أن طالبي اللجوء في بلدة ميدلسبره في شمال انجلترا يعانون من التمييز لتسكينهم في بيوت معظمها لها أبواب حمراء مما يجعلهم هدفاً سهلاً للعنصريين.



وذكرت الصحيفة في تقرير استقصائي أن طالبي اللجوء تحدثوا عن حوادث منها قذف أبوابهم ببراز الكلاب وإلقاء البيض والحجارة على نوافذهم والصراخ في وجوههم بعبارات عنصرية.



ولم تستقبل بريطانيا مهاجرين بالأعداد الكبيرة التي وصلت إلى دول أوروبية أخرى العام الماضي، لكن القلق العام من الهجرة يتزايد، بعد أن تصاعدت التوترات في مجتمعات كثيرة بها أعداد كبيرة من المهاجرين.



وتوجد المنازل المعنية في ميدلسبره في مناطق فقيرة من المدينة الصناعية وهي مملوكة لشركة (جوماست) العقارية الخاصة التي تعمل من الباطن لصالح شركة جي4إس العملاقة التي تعاقدت مع الحكومة البريطانية على توفير منازل لطالبي اللجوء في المنطقة.



وقال متحدث باسم جي4إس العملاقة إن شركة جوماست لا تتبع أي سياسة من وراء تسكين طالبي اللجوء في بيوت لها أبواب حمراء وإن كانت تقر بأن غالبية الأبواب في البيوت الخاصة وتلك الخاصة بطالبي اللجوء مدهونة بالأحمر.



وتابع "رغم أننا لم نتلق شكاوى أو طلبات في هذا الصدد من طالبي اللجوء الذين نقوم بتسكينهم وفي ضوء المخاوف المثارة وافقت جوماست على التعامل مع الأمر بإعادة دهان الأبواب الأمامية في المنطقة حتى لا يكون هناك لون واحد غالب."





