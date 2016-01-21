العلم الروسي ينقلب بخطأ أميركي من أسفله إلى أعلاه

كان موظفون من الخارجية الأميركية يقومون بالتحضير لاجتماع ثنائي موعود بين وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة زيوريخ بسويسرا، ضمن الإعداد للمفاوضات السورية، فأخطأوا بما لم يرتكبه موظفو المراسم في دولة صغيرة، وقلبوا العلم الروسي جاعلين أسفله أعلاه، وأصبح الأبيض مكان الأحمر، ولم يعد العلم معروفا لأي دولة يرمز.

المسؤول الأميركي عن التحضير لاستقبال وزيري الخارجية، لم يثق بما نبهه إليه مصور روسي، من أن العلم منصوب رأسا على عقب، وأن الوفد الروسي يشارف على الوصول وقد يصاب بخيبة إذا ما وجده على تلك الحال، بحسب ما نراه ونسمعه في الفيديو الذي نقلته "العربية.نت" من قناة في "يوتيوب" تابعة لأحد المواقع الإخبارية الروسية، فسأله المسؤول الأميركي، غلين جونسون: "هل أنت جاد بما تقول"؟ هل فعلا علقناه بالمقلوب؟"، فهز المصور رأسه بنعم، وأخبره أنه لا يمزح.

وأسرع جونسون، وهو نائب مساعد كيري للشؤون العامة، وتدارك خطأ الدولة العظمى، وأعاد العلم الثلاثي الألوان إلى وضعه الصحيح، منقذا نفسه وفريقه من انتقادات لاذعة. مع ذلك اكتظت مواقع التواصل بها، وبجميع اللغات الحية، حتى أن عربيا أعاد الذاكرة إلى ما حدث مرة مع الشاعر أبو نواس في بغداد، فكتب في إحدى قصائده: شدني الشوق إلى أبي طوق.. فتدحرجت من تحت إلى فوق.