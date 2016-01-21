شاهد DNA.. إيران جمهورية "التفنيص"

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الخميس من برنامج DNA التغيرات بالمواقف الإيرانية في مواضيع عدة، خاصة تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول الاعتداء على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في مشهد وطهران، واحتجاز البحارة الأميركيين.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.