"الأغذية العالمي" يضم سهير القيسي لقائمة شركائه

انضمت الإعلامية العراقية الشهيرة سهير القيسي، الصحفية ومذيعة الأخبار الرئيسية على MBC1، إلى قائمة المشاهير - الشركاء في "برنامج الأغذية العالمي (World Food Program) التابع للأمم المتحدة في العراق.

ومن المتوقّع أن تُسهم الإعلامية المعروفة من موقعها وبصفتها صحافية ذات خبرة واسعة في القضايا الإنسانية والحياتية، في دعم مهمة "البرنامج"، المتمثّلة في توفير المساعدات الغذائية للأسر المتضرّرة من النزاعات، وكذلك للنازحين، بعدما أدّى تصاعد العنف في العراق إلى نزوح ما يزيد على 3.2 مليون عراقي، وتركهم في حاجة للمساعدات الغذائية.

وفي هذا الإطار، أشارت القيسي إلى أن "شعب العراق يواجه تحديات هائلة ومروّعة"، لافتة إلى أنها تتطلّع إلى "العمل مع (برنامج الأغذية العالمي) لتسليط الضوء على طريقة عمله، وذلك بهدف الكشف عن الأوضاع الإنسانية الصعبة للغاية التي يمر بها عدد كبير من المواطنين العراقيين، وبالتالي السعي إلى مساعدتهم على البقاء على قيد الحياة، وإعادة بناء حياتهم المحطمة".

من جهتها، ثمّنت جين بيرس، ممثّل "برنامج الأغذية العالمي" والمدير القِطْري في العراق، انضمام القيسي إلى "البرنامج" بصفة شريك، "في هذا الوقت الحرج" بحسب وصفها. وأضافت بيرس بأنها "تأمل في أن تُقدّم القيسي المساعدة من خلال التطرّق إلى محن مئات الآلاف من الناس الذين يعانون من ويلات الحرب والنزوح، خصوصاً ممّن هم بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، لنُبقيهم على قيد الحياة".

الجدير ذكرُه أن القيسي تُعتبَر من أبرز الإعلاميات - مذيعات الأخبار الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت من الوجوه الأساسية على قناة "العربية" الإخبارية، خلال مدّة ناهزت العشر سنوات، بين العاميْن 2004 و2014.

كما اختيرت القيسي في العام 2008، كواحدة من أهم 10 شخصيات في العراق من قبل شبكة "Fox News"، وهي تتمتّع بسجل حافل من الالتزام بالقضايا الإنسانية والمعيشية.

وكانت القيسي توجّهت في العام الماضي إلى العراق وإقليم كردستان، للقاء النازحين الذين يتلقّون مساعدات غذائية من البرنامج.

وستواصل القيسي رسالتها من خلال انضمامها إلى "برنامج الأغذية العالمية" كمناصرة قوية للشعب العراقي، وداعمة للبرنامج، ليتمكّن من الاستمرار في إيصال المساعدات الغذائية الحيوية لأكثر المحتاجين لها.

تجدُر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" للأمم المتحدة يعتمد بشكل كامل على المساهمات الطوعية، وعلى دعم الحكومات والشركات والأفراد لتقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين.

وأخيراً رحّبت "MBC الأمل" بانضمام الزميلة سهير القيسي إلى قائمة الشركاء – المشاهير في "برنامج الأغذية العالمي"، ووضعته في خانة الحرص المشترك والمتواصل على الاهتمام بالقضايا الإنسانية والحياتية في العراق والمنطقة بأسرها.

وأعربت في الوقت نفسه عن دعمها لهذا التعاون، واعتزازها بالتزام الزملاء الإعلاميين في "MBC" وتسليط الضوء على شؤون المنطقة وشجونها بهدف المساهمة في إيجاد حلول شافية لها.

