تمساح يستقر في حوض سباحة منزل في فلوريدا

وقع أحد سكان منطقة فلوريدا كيز في جنوب شرقي الولايات المتحدة على زائر غير متوقع الخميس في حوض السباحة التابع لمنزله.. تمساح يزيد طوله عن المترين.

واتصل صاحب المنزل بالسلطات للتبليغ عن وجود التمساح على ما أوضح مكتب المسؤول المحلي.

وقد توجه خبراء من لجنة حفظ الطبيعة ومصائد الأسماك إلى المكان و"ساعدوا في إخراج الحيوان الزاحف من الحوض وإعادته إلى موطنه الطبيعي في المحيط" على ما أوضح مكتب المسؤول في صفحته على شبكة "فيسبوك".

وأتى الحادث بعد حادث آخر مماثل الأسبوع الماضي عندما عثرت امرأة على تمساح طوله متر ونصف المتر في حوض السباحة التابع للمبنى الذي تسكنه في هيبولوكسو في ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي. ولا يزال التحقيق جارياً لمعرف كيفية وصول التمساح للحوض.