شاهد.. شرطي يستكمل تحرير مخالفة بعد إطلاق النار عليه

في مقطع فيديو مثير للدهشة، فاجأ لص شرطيا بإطلاق النار عليه أثناء تحريره مخالفة لسيارة في أحد شوارع جنوب إفريقيا.

فبينما كان ضابط الشرطة نظام الكسندر يوقف سيارة مخالفة على جانب الطريق بشكل اعتيادي في إطار تأدية وظيفته، فإذا باللص المسلح يتقدم نحوه من الخلف ليطلق النار عليه، حسب ما ظهر في المشاهد التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل".

وبلغت مدة فيديو الهجوم غير المبرر دقيقة واحدة وتم نشره فوراً على موقع "LiveLeake"، وظهر فيه الشرطي وهو يطل من نافذة السيارة المخالفة ليلفت نظر السائق لضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، بينما تعطل سلاح اللص في البداية قبل أن يفاجئ الكسندر بإطلاق النار عليه.

وأطلق اللص النار على ظهر الشرطي لكن الطلقة أصابت سترته الواقية لحسن حظه ولم تخترق جسده.

المثير في الأمر أن الشرطي عاد بهدوء إلى السيارة محرراً مخالفة مرورية بحق سائق السيارة التي أوقفها قبل أن يتلقى العلاج جراء إصابته.

وتم منح الكسندر جائزة لبطولته وشجاعته وعودته لممارسة عمله مباشرة بعد الحادث بوقت قصير باعتباره مثالا للتفاني في أداء الواجب.

يذكر أن اللص تمكن من الهرب رغم مطاردة الشرطة له.