شاهد DNA.. جبران باسيل وزير خارجية حزب الله

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الجمعة من برنامج DNA نأي لبنان بنفسه وللمرة الثانية على التوالي وفي مؤتمر جديد بعد مؤتمر وزراء الخارجية العرب، عن الإجماع الإسلامي هذه المرة في اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي.

فقد نأى لبنان عن قرار إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية والتحريض ضدها على خلفية قضايا سعودية داخلية. كل الدول ما عدا إيران ولبنان صوتت على قرار الإدانة. واستعرض قطيش في الحلقة تصريحات وزير الخارجية، جبران باسيل، قبل أسابيع، حيث نأى بنفسه عن قرار عربي لإدانة إيران بنفس الموضوعات التي أدينت فيها إسلامياً.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.