المكسيك تؤكد عزمها تسليم "ال تشابو" لأميركا بسرعة

أكد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو من دافوس أنه يعتزم تسليم بارون المخدرات "إل تشابو" إلى الولايات المتحدة "في أسرع وقت ممكن"، بعد فراره من السجن قبل 6 أشهر.

وقال الرئيس المكسيكي خلال مداخلة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "إنه أمر واضح ذكرته في مناسبات عدة، فالنيابة العامة تعمل على الإجراءات الخاصة بالجرائم والجنح، لكن المهمة تقضي بتسريع أعمالها لإتمام عملية التسليم في أسرع وقت ممكن".

وتتوفر لخواكين "إل تشابو" غوسمان خدمات مجموعة محامين يحاولون بشتى السبل منع ترحيل موكلهم.

وكانت حكومة بينيا نييتو ترفض ترحيل إل تشابو قبل فراره للمرة الثانية من السجن، لكنها عدلت عن قرارها في نهاية المطاف وعززت التدابير الأمنية في السجن الذي أعيد إليه.

وهي كانت قد تلقت ضربت قاسية بعد فرار إل تشابو من سجن خاضع لحماية مشددة عبر نفق يمتد على 1,5 كيلومتر، وذلك في 11 يوليو بعد 17 شهرا من الإمساك به.