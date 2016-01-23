بالصور.. الضباب الكثيف يخفي أبراجاً بدبي

شهدت عدة مناطق بإمارة دبي ضباباً كثيفاً، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية الذي امتدت لبضع ساعات، وبدأ في التلاشي في حدود التاسعة والنصف صباحاً.

وقد أخفى الضباب الكثيف الأبراج بشوارع الإمارة، خصوصاً في منطقة "مرسى دبي" (المارينا) والمناطق القريبة من طريق دبي - أبوظبي.

يذكر أنه قد أصيب 23 شخصاً بإصابات بسيطة في 4 حوادث مرورية متفرقة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، شاركت فيها نحو 96 مركبة، الأسبوع الماضي على طريق أبوظبي- العين بسبب الضباب الكثيف، وانعدام مستوى الرؤية الأفقية، ما أدى لتصادم متتابع أضر بعدد كبير من السيارات.