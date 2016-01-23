بالصور..جزيرة "نورث ديك" الصناعية أحدث إضافة لبرج العرب

أبحرت الجزيرة الصناعية الذكية "نورث ديك" من فنلندا متجهة إلى شواطئ دبي، لتلتحم مع فندق "برج العرب" على شكل سطح السفينة أسفل الفندق الفخم وفي عمق الخليج العربي. وتزن الجزيرة 5 آلاف طن من الفولاذ، ومساحتها 10 آلاف متر مربع.

وكشف مدير فندق "برج العرب" أنطوني ماكهيل، بحسب ما نقلت صحيفة "أرابيان بيزنس"، أنه تم بناء الجزيرة بسواعد نحو 250 شخصا، وهي تحتوي على حمامين فارهين للسباحة، أحدهما مياه مالحة بمساحة 828 مترا مربعا، والآخر مياه عذبة بمساحة 612 مترا مربعا، و32 كابينة، منها 8 من الدرجة الأولى، و24 مخصصة لرجال الأعمال، و400 سرير شاطئي، إضافة إلى جلسات شاطئية ومطاعم مميزة.

وصممت "نورث ديك" بطبقات فولاذية تتيح الظل للأسماك والكائنات البحرية، وتجذب المخلوقات البحرية تحت القاعدة الفولاذية.

وأوضح ماكهيل أن عملية البناء لم تتم بالقرب من "برج العرب" لضمان راحة الضيوف، وتمت الاستعانة بشركة "أدماريس" المتخصصة بالإنشاءات البحرية بفنلندا.

وتم شحن الجزيرة من فنلندا لتقطع مسافة 8000 ميل بحري في سابقة عالمية، حيث غادرت "نورث ديك" فنلندا عبر البحار والمحيطات بتاريخ 9 يناير 2016، ومن المتوقع وصولها لفندق "برج العرب" منتصف فبراير القادم.

وعند وصولها سيتم رفع أجزائها الستة وتركيبها على 90 عموداً من الأساسات الفولاذية المتراكمة فوق بعضها لضمان ثباتها في المياه، ويبلغ قطر كل منها 914 مليمتراً، وتمتد في عمق الخليج العربي.