قطع أثاث منزل كينيدي تطرح في مزاد بفلوريدا

تطرح عشرات المقتنيات وقطع الأثاث من منزل كينيدي في فلوريدا في مزاد السبت، حسب ما كشفت دار المزادات "ليسلي هيندمان أوكشونيرز".

وكانت هذه القطع في منزل عائلة كينيدي في بالم بيتش المطل على البحر الذي كان يعرف بـ"البيت الأبيض الشتوي". ويقصد الأميركيون عادة فلوريدا في الشتاء لإمضاء العطل فيها هرباً من البرد القارس.

وكان المنزل ملكاً لأهل جون كينيدي لكن هذا الأخير كان يقصدها بانتظام لعقد اجتماعات رسمية.

وتشمل هذه المقتنيات المطروحة للبيع، والبالغ عددها 153 قطعة، سريراً نام فيه الرئيس السابق للولايات المتحدة ومائدة الطعام التي كانت تجري حولها مآدب العشاء العائلية.

وقدر سعر الطاولة بين 4 و6 آلاف دولار، في حين يتراوح سعر طاولة أخرى بين ألفين و4 آلاف، بحسب التقديرات.

وقد باعت عائلة كينيدي المنزل مع الأثاث سنة 1995 لعائلة كاسل التي أعادت بيعها العام الماضي في مقابل 31 مليون دولار وهي تعرض أثاثها في المزاد.

