مصري يحبط سطوا مسلحا بإيطاليا فمنحوه إقامة ولقب بطل

تمكن مصري مقيم غير شرعي، من إحباط عملية سطو مسلح في مركز تجاري بمدينة "تورينو" البعيدة بالشمال الغربي الإيطالي 100 كيلومتر عن الحدود مع فرنسا وسويسرا، وبدقائق منحوه لقب "بطل" هناك، ومعه حقق حلمه الكبير، فقد منحوه إقامة شرعية أيضا.

وقع السطو المسلح، وفق ما ذكرته الشرطة، واسمها carabinieri بإيطاليا، في 12 يناير الجاري، إلا أنها أفرجت عن فيديو لما حدث في المتجر أمس الجمعة فقط، وتعرضه "العربية.نت" نقلا الآن عن موقع في "يوتيوب" نقله بدوره عن الشرطة نفسها، وفيه نرى اللاجئ المصري، واسمه موسى، يقف بدوره في صف المتوجهين لدفع ثمن ما اشتروه، وأمامه بالصف مسلح يهدد عامل الصندوق بسكين ليعطيه ما لديه من مال، فخشي العواقب وأعطاه ما يعادل 780 دولارا على مرأى من موسى القريب منه مترين.

الخبر عن موسى، انتشر بارزا أمس واليوم في وسائل الإعلام الإيطالية، ومعظمها نقل عن قائد شرطة "تورينو" أنها سوف تساعده ليحصل على عمل، بعد أن زودت مكتب الهجرة بموجبات وحيثيات قانونية أصبح معها مقيما بصفة شرعية في إيطاليا التي دخلها تسللا "وبشجاعته حقت له الإقامة فيها" طبقا لما قرأت "العربية.نت" في ما ذكرته صحيفة "لا ربوبليكا" عن موسى البالغ عمر 29 سنة.

نقلت عنه أنه لم يتحمل رؤية المسلح الذي انقض عليه موظفون في المتجر بعد أن طرحه اللاجئ المصري أرضا، بحسب ما نراه في الفيديو، وبدفعه إلى الأمام وقعت من يده السكين وسيطروا عليه، إلى أن جاءت دورية شرطة واقتادته مقيدا، قائلة في بيان إن عمره 52 سنة، ومحتجز الآن بتهمة تهديد حياة شخص وبسطو مسلح.

أما قناة Mediaset التلفزيونية الإيطالية، فذكرت بأن موسى من عائلة Shoula وأنه دخل إلى إيطاليا قبل أقل من شهر، وإقامته الشرعية فيها ستكون بصفة "لاجئ سياسي" وفق ما بثته، من دون مصدر لمعلوماتها عن الشاب الذي قالت إنه لا يزال عازبا، وإن من كان على الصندوق هي فتاة هددها المسلح بالسكين.