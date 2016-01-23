ويل سميث يقاطع حفل توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود

تواجه أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأميركية التي تنظم حفل جوائز الأوسكار في هوليوود انتقادات لغياب الممثلين والمخرجين من غير البيض عن ترشيحاتها لهذا العام.

ولذلك أعلن عدد من الممثلين والمخرجين أنهم سيقاطعون حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام.

حيث انضم الممثل الأميركي من أصل إفريقي ويل سميث الخميس إلى كل من المخرج سبايك لي وزوجته جادا بينكت-سميث، ومخرج الأفلام الوثائقية مايكل مور في قرار عدم حضور حفل أوسكار 2016 في فبراير احتجاجا على عدم اختيار أي ممثل ملون ضمن المرشحين لجوائز التمثيل.

وقال سميث في تصريح له: "زوجتي لن تحضر، ناقشنا الأمر.. نحن جزء من المجتمع، لكن في الوقت الحاضر لا نشعر بالارتياح للوقوف هناك، وأقول إن الأمور على ما يرام".

وتابع قائلا "عندما أرى هذه القائمة وسلسلة الترشيحات التي أعلنت بينما الجميع مستمتع، وهو ما يعقد الأمر، والجميع رائعون ويستحقون الترشيح هنا تبدأ في الشعور أن الأمر يسير بالاتجاه الخطأ".

وكانت الأكاديمية قد تعهدت بمضاعفة عدد أفرادها من النساء والمنتمين للأقليات بحلول عام 2020.

وقالت إنها ستتخذ إجراءات فورية لزيادة التنوع في أعضائها.

كما أوضحت أن التعديل في نظامها لن يؤثر على التصويت على جوائز الأوسكار لهذا العام التي ستعلن نهاية الشهر المقبل.