هكذا انسحبت نانسي عجرم باكية من the voice kids

لم تستطع نانسي عجرم حبس دمعتها تأثراً فانسحبت من الحلقة الرابعة من مرحلة "الصوت وبس" ضمن The Voice kids.

وفي التفاصيل أن نانسي وبعد أن أنهت الطفلة اللبنانية سيلين بيطار أغنيتها لم تلتف بكرسيها، إلا أنها ما إن رأتها حتى تأثرت وطلبت منها أن تعيد أداء الأغنية. وبما أن البرنامج لا يسمح بذلك، غادرت سيلين المسرح إلى الكواليس بالتزامن مع تأثر نانسي الشديد.

وما هي إلا لحظات حتى فاجأت نانسي سيلين في الكواليس، وقبلتها، وأخبرت أهلها أنها لم تستطع تمالك نفسها حين استدارت ورأت وجه سيلين. وقالت إن سيلين ذكرتها بابنتها "إيلاّ" بشعرها ووقفتها على المسرح ونظراتها.