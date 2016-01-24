هونغ كونغ.. برد غير مسبوق منذ 60 عاماً

تشهد هونغ كونغ موجة صقيع هي الأقسى منذ 59 عاماً مع هبوب رياح قارسة وانخفاض كبير في درجات الحرارة، بحسب ما أعلنت السلطات وخبراء.

وانخفضت الحرارة إلى 3,3 درجات في ظل هبوب رياح ثلجية، أما في المرتفعات فانخفضت الحرارة إلى ما دون الصفر.

ومع أن هذا الطقس لا يقارن بالأحوال الجوية البالغة السوء في شرق الولايات المتحدة الذي تضربه عاصفة ثلجية قاسية، أو في الصين التي تشهد برداً قارساً، إلا أنه أمر غير معتاد في هونغ كونغ التي تخلو كثير من منازلها ومبانيها من التدفئة المركزية.

وقال خبير الأرصاد الجوية ونغ واي كين لوكالة فرانس برس إن درجات الحرارة المسجلة حالياً هي الأدنى منذ 59 عاماً.

وأضاف أن يوم الأحد "هو الأشد برداً منذ العام 1957" الذي سجل في شهر فبراير منه انخفاض في الحرارة إلى 2,4 درجة.

أما درجة الحرارة الدنيا على الإطلاق فقد سجلت في العام 1893 وكانت عند الصفر.