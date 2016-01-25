الثلوج تأسر 86 ألف شخص في جزيرة بكوريا الجنوبية

علق 86 ألف شخص صباح الاثنين في جزيرة "جوجو" السياحية في كوريا الجنوبية التي أقفل مطارها بسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج لم تشهدها منذ ثلاثة عقود.

وتأثرت جزيرة جوجو التي يطلق عليها "هاواي الكورية" والمعروفة بشواطئها ومناخها المعتدل عادة، في نهاية الأسبوع بموجة صقيع تشهدها كوريا الجنوبية انخفضت معها درجات الحرارة إلى 6,1 درجات تحت الصفر.

وأعلنت وزارة النقل أن مطار الجزيرة سيبقى مغلقا الاثنين على الأقل حتى الساعة 20,00 (11,00 تغ) بسبب زوابع وتساقط ثلوج بدأ السبت.

وتم إلغاء قرابة 1100 رحلة منذ 3 أيام ما منع 86 ألف مسافر من مغادرة الجزيرة، بحسب مسؤول في الوزارة. وأجبر الآلاف منهم على قضاء الليلة ممددين في قاعة المطار.

ولم يسجل تساقط ثلوج في العاصمة سيول لكن درجات الحرارة انخفضت الأحد إلى 18 درجة تحت الصفر الأمر الذي لم تشهده سيول منذ 15 عاماً.

وأصدرت وكالة الارصاد الجوية الكورية الجنوبية السبت للمرة الأولى منذ خمس سنوات نشرة تحذر من برد شديد في العاصمة.