الفنانة أنغام على قوائم المطلوبين في الكويت

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في الكويت قراراً بضبط وإحضار الفنانة المصرية أنغام فور وصولها إلى مطارات الكويت، تنفيذاً لقرار قضائي يقضي بالسماح لطليقها الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، برؤية ابنه.

ورفضت أنغام الإدلاء بتصريحات حول هذا الحكم، فيما قال مصدر مقرب منها إن القرار سبب أزمة نفسية لها، خاصة أنها تحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الأزمات.

من جانبه قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين المصريين لـ"العربية.نت" إن المشكلة بين أنغام وزوجها السابق شخصية ووصلت للمحاكم والقضاء وستسعى النقابة للتدخل لحل الأزمة وديا.

يذكر أن الانفصال وقع بين أنغام وزوجها السابق عام 2007 بعد زواج استمر ثلاثة أعوام.

وكانت أنغام قد أعلنت في أكتوبر من العام 2014 زواجها من الفنان أحمد عز وأصدرت عبر محاميها الخاص حسام السنهوري، بياناً صحافيا للتأكيد على زواجها من عز وانفصالهما في 8 يناير من العام 2012، نافية أن تكون ما زالت على ذمّة أحمد عز حتى اليوم.

وجاء اعتراف أنغام بعدما كشف محامي الفنانة زينة وجود عقد زواج بين عز وأنغام على خلفية قضية النسب المثارة بين عز زينة.

وأوضح محامي أنغام أن العلاقة الرسمية الشرعية بينها وبين عز قد انتهت بالفعل اعتباراً من تاريخ 8 يناير 2012 بإشهار الطلاق الرسمي.

وأوضح الفنان أحمد عز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسباب عدم اعترافه بزواجه من أنغام، وسرد الأسباب قائلا إن أنغام كانت متزوجة من قبل، وعند طلاقها من زوجها والد أحد ابنيها حدثت مشاكل معه، وعانت كثيراً حتى تأخذ ابنها منه، مضيفا أنه "إذا تزوجت ستذهب حضانة الطفل إلى حضانة والدة طليقها لكونه متزوجا ولكون والدتها متوفية"، وهو ما كانت ترفضه أنغام شكلاً وموضوعاً، لذلك تعمدت إخفاء الزواج عن جمهورها.