دبي تحتضن حديقة frozen خلال شهر التسوق

منح مهرجان دبي للتسوق زواره هذا العام فرصة عيش تجربة إبداعية مميزة مستوحاة من أفلام ديزني للرسوم المتحركة، حولت مخيلة الأطفال من أحد أشهر قصص ديزنيfrozen إلى واقع ملموس وتجربة مميزة تتمثل في بناء غابة ثلجية مقتبسة من الفيلم الكرتوني الذي لاقى نجاحاً غير مسبوق بين أفلام ديزي.

جمعت الفعالية التي انطلقت في قلب حلبة تزلج أحد أبرز المناطق الترفيهية "سيتي واك" في مدينة دبي عناصر جمالية متمثلة في تجسيد الغابة الثلجية المماثلة للتي كانت تجول فيها إحدى الشقيقتين، بحثاً عن شقيقتها إلسا برفقة التاجر والالوف الشخصية الفكاهية الشهيرة في الفيلم.

وأضافت النشاطات الترفيهية كرسم شخصيات frozen ومسرح خاص لغناء الأطفال لونا جديدا على مهرجان دبي للتسوق، والذي يستمر حتى نهاية شهر يناير.