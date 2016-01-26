إخلاء محطة قطار بروما بسبب رجل مسلح.. ببندقية بلاستيكية

أثار رجل يحمل بندقية الذعر في روما مساء الاثنين، وتسبب بإخلاء محطة "ترميني" المركزية للقطارات من ركابها، قبل أن يتبين أن بندقيته بلاستيكية.

وكتبت هيئة القطارات الإيطالية في تغريدة على موقع "تويتر": "أُبلِغت الشرطة بوجود رجل مسلح في روما ترميني. أخليت المحطة".

وتُعد محطة "ترميني" أكبر محطات القطارات في إيطاليا، وهي تستقبل الاف الركاب يوميا. وانتشرت على الانترنت صور لعملية إجلاء الركاب عن المحطة، أو لركاب آخرين ينتظرون في قطارات متوقفة أمام المحطة.

بعد ذلك، نشرت وسائل إعلام إيطالية صورة التقطتها كاميرا مراقبة تظهر رجلا يرتدي سروالا أسود وقميصا أزرق ويعتمر قبعة بيضاء وهو يحمل في يده ما يشبه البندقية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن أحد الركاب أبلغ الشرطة عنه بعدما التقاه في محطة أخرى، وقد أوقِف بعد ساعة ليتبين أن البندقية التي يحملها بلاستيكية.