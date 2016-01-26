تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية فيروز

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية فيروز وتم نقلها إلى أحد المستشفيات حيث ترقد في العناية المركزة بسبب حالتها الحرجة.

وقالت الفنانة لبلبة وهي ابنة خال فيروز، إن الفنانة الكبيرة ترقد حاليا داخل العناية المركزة في مستشفى الصفوة، بعد تدهور حالتها الصحية، وقرر الأطباء منع الزيارات عنها نهائيا.

ونشر الفنان خالد الصاوي صورة له تجمعه بفيروز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي طالبا الدعاء لها بالشفاء.

وتبلغ فيروز من العمر 73 عاما، بدأت مشوارها الفني وهي ابنة عشر سنوات، بعد أن اكتشفها الفنان الراحل أنور وجدي واختار لها اسم "فيروز" وأعطاها دور البطولة في العديد من أفلامه التي أخرجها وقام بإنتاجها مثل دهب.

اسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفايان، وهي من أسرة أرمنية من حلب السورية وتحديداً حارة يقال لها حارة الجب، لكنها ولدت في القاهرة بعد قدوم الأسرة لمصر وهي شقيقة الفنانة نيللي وابنة عمة الفنانة لبلبة ولقبوها بشيرلي تمبل" العرب.

وتميزت فيروز على الرغم من صغر سنها بقدرتها الفائقة على الاستعراض والغناء والتمثيل حتى وصلت لمرحلة بداية الشباب، ثم توقفت عن التمثيل وتزوجت الفنان بدر الدين جمجوم وأنجبت منه أيمن وإيمان .

وعاشت فيروز بعد اعتزالها حياة أسرية هادئة، وكرمت بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2001 .